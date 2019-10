L’azienda Sa.Gest. Srl di Caggiano da 20 anni investe nel futuro

La Sa.Gest. Srl è un’azienda global service tecnologica che opera nei settori Oil & Gas, Civile e Industriale ed Energetico. Il lavoro dei nostri dipendenti è fondato sulla passione, sull’innovazione e sullo sviluppo delle proprie competenze e si contraddistingue per la qualità dei nostri servizi.

Prestiamo la nostra consulenza ed i nostri servizi a grandi società Oil & Gas (Eni, Snam, Italgas), ad aziende (Enel, Ikea), enti pubblici coniugando l’esperienza globale con la specializzazione certificata.

Lavoriamo al fianco dei nostri clienti a tutti i livelli monitorando performance, efficienza, qualità, rischi e opportunità propri del campo di azione con particolare attenzione alle politiche ambientali. Consulta la nostra case history (www.sagest.org/progetti-case-history/) per conoscere alcuni dei nostri interventi.

Investiamo sulla salute e sicurezza del nostro personale, sulla loro formazione continua e sulla ricerca di soluzioni sempre all’avanguardia che consentono di posizionare la nostra azienda in un mercato globale.

La Sa.Gest. Srl viene fondata dalla famiglia Grieco nel 1999 quale impresa specializzata in servizi di gestione global service di impianti, installazione di impianti elettrici e HVAC. Visti gli ottimi risultati ottenuti già nel primo anno di attività, il management ha deciso di ampliare le competenze aziendali sviluppando nuovi settori lavorativi con acquisizioni di commesse anche in ambito Oil & Gas.

Queste attività sono poi diventate il core business dell’azienda con particolare focus ai settori di:

progettazione , installazione e collaudi di impianti di protezione catodica ;

, installazione e collaudi di impianti di ; cabine di riduzione pressione gas

progettazione impiantistica elettrica, di strumentazione e automazione industriale;

produzione quadri elettrici, cabine di trasformazione MT- BT, realizzazione sistemi di controllo industriale;

progettazione, produzione ed installazione di corpi illuminanti a LED per applicazioni industriali e per zone a rischio di esplosione ATEX;

produzione ed installazione di condotte aerauliche;

produzione ed installazione di coibentazione termiche e acustiche;

Da allora un numero crescente di società del settore usufruiscono della professionalità della SA.GEST, che continua a distinguersi nel tempo per gli alti standard forniti, raccogliendo le sfide e le opportunità che ogni giorno il mercato propone.

SA.GEST si pone come partner specialistico di committenti dei settori oil&gas, civile ed industriale, energetico ed è in grado oggi di far fronte alle diverse necessità del cliente, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, garantendo i massimi standard qualitativi, offrendo soluzioni complete dalla fase di sviluppo del progetto alla sua conclusione attraverso consolidate tecniche di project management e alle risorse umane interne, ognuna delle quali specializzata nel proprio ramo di attività.

La disponibilità costante e il rispetto della trasparenza e dell’etica, la crescita professionale dei singoli lavoratori, la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo continuo creano un valore aggiunto per tutti gli attori coinvolti nei processi, un elemento in grado di differenziarla, per quanto possibile, da tutti gli altri player, e quindi dai competitor.

La continua volontà e la perseveranza nel garantire qualità e performance elevata, consentono di coniugare valori etici e professionali con obiettivi tecnici e gestionali ad ogni livello d’azienda, dalla dirigenza manageriale al singolo lavoratore. In quest’ottica l’impiego di modello di gestione integrata della qualità, della sicurezza e degli aspetti ambientali consente di tutelare il patrimonio aziendale, anche attraverso un’attenta gestione aziendale tecnica, economica e finanziaria

SA.GEST forte della sua esperienza basata su un riconosciuto know-how, guarda al futuro con sempre rinnovato spirito di innovazione teso al miglioramento delle proprie performance ma anche ad un presenza sempre più incisiva in diversi settori, non dimenticando mai il focus aziendale: la soddisfazione del cliente.

