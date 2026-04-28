Sa.Gest S.r.l., azienda italiana leader nel settore Oil&Gas e manutenzioni impianti industriali e tecnologici con sede ad Atena Lucana e operante in ambito nazionale con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, è alla ricerca di diverse figure. Tutti i CV dovranno essere inviati alla seguente mail: risorseumane@sagest.org

Tecnico frigorista

Ricerca tecnici frigoristi altamente qualificati ed esperti, con specializzazione nell’installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di refrigerazione e condizionamento.

La figura si occuperà di:

• manutenzione, riparazione e installazione di unità di refrigerazione;

• installazione, manutenzione e riparazione di impianti civili e industriali

• diagnosi e risoluzione di problematiche su sistemi elettrici, quadri di comando e cablaggi.

• collaborazione con il team per garantire interventi di alta qualità.

• fornire supporto tecnico ai clienti

Competenze richieste:

• Requisiti tecnici ed esperienza dimostrabile;

• doti organizzative e gestionali;

• motivazione e interesse per la gestione degli aspetti tecnici;

• ottime capacità di relazioni personali e comunicazione;

• capacità di analisi e problem solving;

• disponibilità a viaggiare su territorio nazionale.

Tipologia contrattuale:

• Tempo determinato con reale possibilità di stabilizzazione, CCNL Metalmeccanico industria.

• Retribuzione in linea con l’esperienza del candidato.

La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.

Perito Elettrotecnico/Elettrico

Ricerca risorse con competenza in elettronica/elettrotecnica/meccanica da inserire all’interno del team tecnico con l’obiettivo di gestire il progetto e lo sviluppo di nuove soluzioni.

Le risorse si occuperanno di:

• Programmazione e predisposizione dei principali sistemi elettrici, quadri e cabine elettriche;

• manutenzione elettrica e meccanica preventiva e programmata sugli impianti;

• interventi su eventuali guasti di natura elettrica e meccanica;

• realizzazione di sistemi elettrici e meccanici;

• misure e collaudi.

Competenze richieste:

• diploma come Perito Elettrico/Elettrotecnico/Meccanico;

• dimestichezza nella lettura degli schemi elettrici;

• dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti elettrici;

• dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di saldatura;

• adattabilità e flessibilità.

Ti offriamo:

• assunzione a tempo determinato con concreta possibilità di stabilizzazione;

• formazione tecnico specialistica in entrata;

• retribuzione in linea con l’esperienza.

La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.

Termoidraulico

Ricerca esperti di impianti termoidraulici da inserire nel proprio organico nell’ottica di sviluppo del business. E’ richiesta una significativa esperienza nell’istallazione, montaggio e manutenzione degli impianti civili e industriali.

La risorsa si occuperà di:

• realizzare impianti idrici-sanitari, termici e di condizionamento;

• rispettare i programmi di lavoro;

• eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Requisiti indispensabili:

• Esperienza pregressa nel ruolo richiesto.

• Affidabilità, serietà e capacità di lavorare in squadra.

• Disponibilità alle trasferte sul territorio di riferimento.

Tipologia contrattuale:

• CCNL Metalmeccanica Industria a tempo determinato con reale possibilità di stabilizzazione.

• Retribuzione in linea con l’esperienza del candidato.

La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.

Giardiniere per la nostra azienda

Mansioni principali:

• Cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e spazi verdi aziendali

• Taglio erba, potatura di siepi e alberi, gestione irrigazione

• Pianificazione degli interventi stagionali su più proprietà

• Controllo dello stato di salute di piante e alberature

• Utilizzo e manutenzione di macchinari e attrezzature professionali

Requisiti:

• Esperienza nella gestione di aree verdi di medie/grandi dimensioni

• Buona conoscenza delle tecniche di giardinaggio e potatura

• Capacità organizzativa e autonomia operativa

• Flessibilità negli spostamenti tra diverse proprietà

• Patente di guida

Offriamo:

• Inserimento in azienda solida e strutturata

• Retribuzione in linea con l’esperienza.

Sede di lavoro: Atena Lucana

Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Inviare la propria candidatura corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) alla mail risorseumane@sagest.org

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –