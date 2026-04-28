L’azienda Sa.Gest S.r.l. con sede ad Atena Lucana e operante in ambito nazionale è alla ricerca di varie figure
Sa.Gest S.r.l., azienda italiana leader nel settore Oil&Gas e manutenzioni impianti industriali e tecnologici con sede ad Atena Lucana e operante in ambito nazionale con oltre 20 anni di esperienza e forte spinta al miglioramento, è alla ricerca di diverse figure. Tutti i CV dovranno essere inviati alla seguente mail: risorseumane@sagest.org
- Tecnico frigorista
Ricerca tecnici frigoristi altamente qualificati ed esperti, con specializzazione nell’installazione, manutenzione e riparazione di sistemi di refrigerazione e condizionamento.
La figura si occuperà di:
• manutenzione, riparazione e installazione di unità di refrigerazione;
• installazione, manutenzione e riparazione di impianti civili e industriali
• diagnosi e risoluzione di problematiche su sistemi elettrici, quadri di comando e cablaggi.
• collaborazione con il team per garantire interventi di alta qualità.
• fornire supporto tecnico ai clienti
Competenze richieste:
• Requisiti tecnici ed esperienza dimostrabile;
• doti organizzative e gestionali;
• motivazione e interesse per la gestione degli aspetti tecnici;
• ottime capacità di relazioni personali e comunicazione;
• capacità di analisi e problem solving;
• disponibilità a viaggiare su territorio nazionale.
Tipologia contrattuale:
• Tempo determinato con reale possibilità di stabilizzazione, CCNL Metalmeccanico industria.
• Retribuzione in linea con l’esperienza del candidato.
La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.
- Perito Elettrotecnico/Elettrico
Ricerca risorse con competenza in elettronica/elettrotecnica/meccanica da inserire all’interno del team tecnico con l’obiettivo di gestire il progetto e lo sviluppo di nuove soluzioni.
Le risorse si occuperanno di:
• Programmazione e predisposizione dei principali sistemi elettrici, quadri e cabine elettriche;
• manutenzione elettrica e meccanica preventiva e programmata sugli impianti;
• interventi su eventuali guasti di natura elettrica e meccanica;
• realizzazione di sistemi elettrici e meccanici;
• misure e collaudi.
Competenze richieste:
• diploma come Perito Elettrico/Elettrotecnico/Meccanico;
• dimestichezza nella lettura degli schemi elettrici;
• dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti elettrici;
• dimestichezza nell’utilizzo dei principali strumenti di saldatura;
• adattabilità e flessibilità.
Ti offriamo:
• assunzione a tempo determinato con concreta possibilità di stabilizzazione;
• formazione tecnico specialistica in entrata;
• retribuzione in linea con l’esperienza.
La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.
- Termoidraulico
Ricerca esperti di impianti termoidraulici da inserire nel proprio organico nell’ottica di sviluppo del business. E’ richiesta una significativa esperienza nell’istallazione, montaggio e manutenzione degli impianti civili e industriali.
La risorsa si occuperà di:
• realizzare impianti idrici-sanitari, termici e di condizionamento;
• rispettare i programmi di lavoro;
• eseguire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Requisiti indispensabili:
• Esperienza pregressa nel ruolo richiesto.
• Affidabilità, serietà e capacità di lavorare in squadra.
• Disponibilità alle trasferte sul territorio di riferimento.
Tipologia contrattuale:
• CCNL Metalmeccanica Industria a tempo determinato con reale possibilità di stabilizzazione.
• Retribuzione in linea con l’esperienza del candidato.
La figura ricercata svolgerà le attività richieste su tutto il territorio nazionale a seconda delle esigenze aziendali.
- Giardiniere per la nostra azienda
Mansioni principali:
• Cura e manutenzione ordinaria e straordinaria di giardini e spazi verdi aziendali
• Taglio erba, potatura di siepi e alberi, gestione irrigazione
• Pianificazione degli interventi stagionali su più proprietà
• Controllo dello stato di salute di piante e alberature
• Utilizzo e manutenzione di macchinari e attrezzature professionali
Requisiti:
• Esperienza nella gestione di aree verdi di medie/grandi dimensioni
• Buona conoscenza delle tecniche di giardinaggio e potatura
• Capacità organizzativa e autonomia operativa
• Flessibilità negli spostamenti tra diverse proprietà
• Patente di guida
Offriamo:
• Inserimento in azienda solida e strutturata
• Retribuzione in linea con l’esperienza.
Sede di lavoro: Atena Lucana
Tutti gli annunci sono rivolti ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.
Inviare la propria candidatura corredata di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi D.Lgs 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) alla mail risorseumane@sagest.org
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