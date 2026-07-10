PRACAL, azienda leader nella produzione di profili in alluminio e acciaio con sede a Polla, ricerca per ampliamento del proprio organico:

• AUTISTA PATENTE C + CQC MERCI

• AUTISTA PATENTE CE + CQC MERCI

Requisiti: Patente C oppure CE in corso di validità; CQC Merci obbligatoria; disponibilità a trasferte con permanenza fuori sede per più giorni; serietà, affidabilità e precisione e disponibilità immediata.

Si offre: inserimento in un’importante realtà aziendale del territorio. Contratto, inquadramento e retribuzione saranno commisurati all’esperienza.

Candidature: inviare il proprio curriculum all’indirizzo personale@pracal.com, indicando nell’oggetto della mail “Candidatura Autista”.

Per informazioni è possibile contattare il 349 775 9321.

La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi (L. 903/77). I candidati sono invitati ad autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

– messaggio pubblicitario con finalità promozionale –