La “Polaris Group” di Pertosa, leader del mercato dei gelati e della pasticceria surgelata, con propri prodotti distribuiti in tutto il Sud Italia, sarà presente alla fiera “Sirha” che si svolgerà a Budapest dal 4 al 6 febbraio, mediante la partecipazione al Piano Export Sud promosso dall’agenzia ICE (Ministero dello Sviluppo Economico) che ogni anno organizza oltre 800 iniziative promozionali per promuovere il Made in Italy nel mondo.

L’evento internazionale ha una cadenza biennale e si rivolge principalmente al settore della ristorazione e dell’ospitalità di fascia alta. “Sirha” è la principale manifestazione ungherese dedicata al settore agroalimentare e la partecipazione della Polaris Group rappresenta l’occasione per mostrare anche in Ungheria l’eccellenza italiana nel campo dell’industria dolciaria e, soprattutto, comunicare in un contesto così importante, la missione dell’azienda di Pertosa “I nostri dolci raccontano la tradizione, mirando all’eccellenza“, che punta alla crescita mediante la creatività, l’invenzione e l’innovazione, senza mai perdere di vista la tradizione.

L’Ungheria, infatti, gode di un mercato ad alto potenziale, con un’industria agroalimentare dinamica, un’estesa rete di catene di distribuzione alimentare e un settore della ristorazione in rapida crescita e un’industria del turismo che favorisce il rapido sviluppo del settore alberghiero.

– redazione –