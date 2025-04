“Siamo molto soddisfatti di questo nuovo importante inserimento – ha dichiarato Spera – in perfetta sintonia con il percorso di potenziamento degli specialisti che l’Azienda sta portando avanti, puntando su alti profili. È fondamentale continuare ad assicurare elevati livelli di assistenza ospedaliera e, dove possibile, arricchire ulteriormente le prestazioni erogate, come in questo caso in un ambito strategico e delicato quale quello dei trapianti che è obiettivo aziendale attivare quanto prima“.

Il nuovo Direttore della Nefrologia ha manifestato il proprio entusiasmo per l’ingresso nell’Azienda “San Carlo”, dichiarandosi onorato di entrare a far parte di una realtà ospedaliera di riferimento per l’intero Mezzogiorno. “Sono orgoglioso – ha detto il dottor Saracino – di iniziare questo nuovo percorso professionale in un’Azienda che, sotto la guida della nuova Direzione Strategica, si è affermata negli ultimi anni come realtà di riferimento per qualità di assistenza ed efficienza organizzativa. L’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi ha una lunga storia di attenzione alla persona, di eccellenza clinica e di impegno costante nei confronti dei pazienti e dei loro familiari. Metterò a disposizione tutta la mia esperienza per contribuire a consolidare e far crescere ulteriormente questo patrimonio“.

Medico nefrologo, laureato e specializzato a Bari, il dottor Saracino proviene dall’Asm ed ha maturato negli anni una consolidata esperienza nell’attività di trapianto renale. È stato, per oltre un decennio, Coordinatore regionale trapianti e ha ricoperto importanti incarichi a livello nazionale come membro del Centro nazionale trapianti e della Consulta tecnica permanente per i trapianti istituita nell’Istituto Superiore di Sanità, in virtù di una nomina ministeriale. È autore di numerose pubblicazioni su riviste internazionali indicizzate ed è attualmente presidente della Sezione apulo-lucano-calabrese della Società italiana di nefrologia.

Con questo nuovo incarico l’Azienda “San Carlo” rinnova il proprio impegno per garantire standard qualitativi sempre più elevati nella presa in carico dei pazienti e nella promozione della cultura del trapianto, confermando la propria vocazione all’eccellenza clinica e scientifica.