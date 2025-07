Helios Energia, operatore energetico da oltre vent’anni impegnato nella fornitura di luce e gas e nella promozione delle rinnovabili attraverso la business unit HeGreen, è sponsor e partner ufficiale del Giffoni Film Festival 2025, confermandosi fornitore di energia dell’evento.

In questa prestigiosa cornice l’azienda sceglie il Festival per il debutto del restyling di brand e posizionamento, sintetizzati nello slogan “Un abbraccio quotidiano”.

Una promessa di vicinanza autentica: Helios vuole essere percepita come presenza discreta ma costante, capace di “proteggere senza stringere, scaldare senza invadere” (rebranding.heliosenergia.it). Il messaggio chiave è essere al servizio delle esigenze di famiglie e imprese, come un abbraccio affettuoso che rende la quotidianità più serena e sicura.

All’evento, pensato per tutte le famiglie, erano presenti il CEO Giovanni Ferro, il Direttore Marketing e Comunicazione Giuseppe De Filpo e il Direttore commerciale Antonio Capozzoli.

All’interno delle sale del Festival, Helios ha presentato in anteprima lo spot “L’energia è importante”. Attraverso immagini evocative e parole semplici, lo spot sottolinea il ruolo cruciale dell’energia non solo nella produzione ma, anche e soprattutto, nella gestione e distribuzione: fasi spesso trascurate nei discorsi sulla sostenibilità.

Con questa iniziativa Helios intende sensibilizzare il pubblico, adulti, giovani e famiglie, sull’importanza di un approccio responsabile e consapevole all’energia. Parallelamente, Helios Green (HeGreen) ribadisce il proprio impegno nell’efficientamento energetico. La divisione interna offre soluzioni su misura per casa e impresa, climatizzazione, fotovoltaico, comunità energetiche, sistemi di riscaldamento, con l’obiettivo di ridurre costi e impatto ambientale (heliosenergia.it). Fondata nel 2019, HeGreen sostiene scelte energetiche intelligenti e sostenibili, completando l’offerta di fornitura con interventi concreti di efficientamento.

La presenza di Helios al Giffoni non è dunque solo sponsorship: è una scelta strategica di comunicazione, che valorizza i valori aziendali, cura, fiducia, relazioni, e lo scopo di essere vicini al territorio. Con il nuovo brand, lo spot e le soluzioni integrate, Helios dimostra che la transizione energetica non è un’operazione astratta: è un impegno concreto, quotidiano, che parte dalle persone e dalle imprese, passa per la cultura e abbraccia il futuro.

