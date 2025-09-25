L’azienda Gracocem S.p.A è alla ricerca di un magazziniere da inserire nel proprio team
L’azienda Gracocem S.p.A., con sede a Padula in via Inselicata n.1, è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team come magazziniere.
Requisiti principali:
- Affidabilità e precisione nello svolgimento delle attività;
- Buona capacità organizzativa;
- Disponibilità a lavorare in team;
- Preferibile esperienza come magazziniere.
Mansioni:
• Gestione e organizzazione del magazzino;
• Carico e scarico merci;
• Preparazione e controllo degli ordini.
Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum a job@gracocem.com e unisciti al team
