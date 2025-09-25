L’azienda Gracocem S.p.A., con sede a Padula in via Inselicata n.1, è alla ricerca di una figura da inserire nel proprio team come magazziniere.

Requisiti principali:

Affidabilità e precisione nello svolgimento delle attività;

nello svolgimento delle attività; Buona capacità organizzativa;

Disponibilità a lavorare in team ;

; Preferibile esperienza come magazziniere.

Mansioni:

• Gestione e organizzazione del magazzino;

• Carico e scarico merci;

• Preparazione e controllo degli ordini.

Se sei interessato, inviaci il tuo curriculum a job@gracocem.com e unisciti al team

