L’azienda DFL di Sala Consilina, per il potenziamento del team acquisti, ricerca un/una Assistente Buyer Nazionale.

La figura, inserita nell’area Acquisti, supporterà il Buyer di riferimento nella gestione operativa e amministrativa dei fornitori italiani, collaborando con gli altri reparti aziendali per garantire un approvvigionamento efficiente, puntuale e coerente con le strategie commerciali del Gruppo.

Responsabilità principali:

• Supporto al Buyer nella gestione dei fornitori nazionali di sua pertinenza (in modo particolare ordini e conferme d’ordine)

• Reperimento informazioni anagrafiche articoli e condizioni di acquisto

• Raccolta, verifica e inserimento ordini di acquisto nel gestionale aziendale

• Supporto nel monitoraggio di prezzi, tempi di consegna e condizioni d’acquisto

• Supporto in merito ai listini fornitori in coordinamento con l’Ufficio Commerciale

• Collaborazione con Supply Chain Inbound e Customer Care per il monitoraggio delle forniture e la risoluzione di eventuali anomalie.

Requisiti:

• Diploma o laurea in discipline economiche

• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel

• Esperienza, anche minima, con software gestionali e CRM

• Buone capacità organizzative, precisione, attenzione al dettaglio e dinamicità

• Predisposizione al lavoro in team e alla comunicazione interfunzionale

• Preferibile esperienza, anche breve, in ruoli similari presso aziende strutturate del settore ferramenta o GDO.

Offriamo:

• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita

• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali aziendali

• Possibilità di crescita professionale nel settore acquisti

• Retribuzione commisurata all’esperienza

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage, Apprendistato.

Per candidarsi CLICCARE QUI

