L’azienda DFL di Sala Consilina ricerca un Assistente Buyer Nazionale
L’azienda DFL di Sala Consilina, per il potenziamento del team acquisti, ricerca un/una Assistente Buyer Nazionale.
La figura, inserita nell’area Acquisti, supporterà il Buyer di riferimento nella gestione operativa e amministrativa dei fornitori italiani, collaborando con gli altri reparti aziendali per garantire un approvvigionamento efficiente, puntuale e coerente con le strategie commerciali del Gruppo.
Responsabilità principali:
• Supporto al Buyer nella gestione dei fornitori nazionali di sua pertinenza (in modo particolare ordini e conferme d’ordine)
• Reperimento informazioni anagrafiche articoli e condizioni di acquisto
• Raccolta, verifica e inserimento ordini di acquisto nel gestionale aziendale
• Supporto nel monitoraggio di prezzi, tempi di consegna e condizioni d’acquisto
• Supporto in merito ai listini fornitori in coordinamento con l’Ufficio Commerciale
• Collaborazione con Supply Chain Inbound e Customer Care per il monitoraggio delle forniture e la risoluzione di eventuali anomalie.
Requisiti:
• Diploma o laurea in discipline economiche
• Ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Esperienza, anche minima, con software gestionali e CRM
• Buone capacità organizzative, precisione, attenzione al dettaglio e dinamicità
• Predisposizione al lavoro in team e alla comunicazione interfunzionale
• Preferibile esperienza, anche breve, in ruoli similari presso aziende strutturate del settore ferramenta o GDO.
Offriamo:
• Inserimento in un contesto dinamico e in crescita
• Formazione iniziale su procedure interne e software gestionali aziendali
• Possibilità di crescita professionale nel settore acquisti
• Retribuzione commisurata all’esperienza
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tirocinio formativo/stage, Apprendistato.
