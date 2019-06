L’avvocato Antonio De Luca di Sassano tra i finalisti a Milano del premio “Le Fonti Legal Awards”

L’avvocato originario di Sassano, Antonio De Luca, dopo l’esperienza ultradecennale maturata in studi legali internazionali a Roma e Milano, ha deciso di dare vita proprio a Milano allo studio legale “DeaLaw Tax, Legal & Advisory”.

“Le Fonti“, nota rivista del settore legale a livello nazionale, per la 44^ edizione de “Le Fonti Legal Awards”, kermesse dedicata ai maggiori player del settore legale, ha selezionato lo studio “DeaLaw” come finalista della cerimonia di quest’anno che si terrà domani nel Palazzo Mezzanotte (sede della Borsa) in Piazza degli Affari a Milano. L’avvocato valdianese è stato invitato alla cerimonia di premiazione come finalista in due categorie speciali, Boutique d’Eccellenza dell’Anno/Diritto Tributario e Avvocato dell’Anno Boutique d’Eccellenza/ Diritto Tributario.

La selezione dello Studio DeaLaw è avvenuta sulla base della survey diffusa dell’Editore che conta oltre 40.000 contatti qualificati provenienti dal mondo delle imprese e delle professioni. La selezione è stata elaborata dal Comitato Scientifico esterno, dal Centro Studi di Le Fonti, dalla redazione di Legal, l’unico mensile del mercato legale in Italia presente in tutte le edicole con un canale televisivo dedicato, World Excellence, il quotidiano Finanza & Diritto e Le Fonti TV.

Il Comitato Scientifico esterno di Le Fonti è composto da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo legale. Fra i membri spiccano Direttori Affari Legali e General Counsel quali Stefano Brogelli di Expo Italia, Antonio Corda di Vodafone Italia, Claudio Criscuolo di Cementir Holding, Ugo Ettore Di Stefano del Gruppo Mondadori, Salvatore Lo Giudice del Gruppo 24 Ore, Elisabetta Lunati di Intesa Sanpaolo, Diego Manzetti di Aig Italia, Claudio Ricchetti di Anas, Roberto Roccanova di QVC Italia, Valerie Ruotolo di HP Italy, Umberto Simonelli di Brembo, AIDP.

La serata dei “Le Fonti Awards” si svolgerà in diretta televisiva live su Le Fonti TV con la presenza dei principali media ed emittenti televisive.

La duplice candidatura dell’avvocato De Luca rappresenta la capacità del professionista e la sua professionalità nel condurre uno Studio legale e nell’esercitare la professione di avvocato. Un’affermazione delle risorse del nostro territorio che sanno creare realtà in grado di confrontarsi ad alti livelli. DeaLaw, infatti, è stata riconosciuta come boutique legale che si è affermata a livello nazionale nei settori del diritto tributario, societario e penale, prestando principalmente la propria attività in favore di multinazionali per le quali si occupa di gestire operazioni anche di carattere straordinario. De Luca, inoltre, interviene nella miglior gestione degli accertamenti intrapresi nei confronti dei propri clienti dagli organismi ispettivi nazionali o sovranazionali competenti e nei correlati procedimenti di matrice penale in Italia e all’estero. L’esperienza maturata in quest’ambito gli ha consentito di ricoprire personalmente incarichi aziendali a supporto dei board of directors e di sovrintendere alle funzioni di risk management.

– Chiara Di Miele –