Lavori sull’ex strada statale 103. Il Comune di Montesano ottiene oltre un milione di euro

Importante finanziamento per la comunità di Montesano sulla Marcellana grazie al recente Decreto regionale che ha concesso, su progetto dell’Amministrazione comunale, la somma di 1.300.000 euro da investire sulla intera ex strada statale 103 che va dall’incrocio con la SS 19 Scalo, al confine con la Basilicata, con l’inizio della galleria a Tardiano.

I lavori prevedono il rifacimento dell’asfalto lungo tutta la strada, il ripristino di alcune porzioni d’arteria dissestate, il rinforzo della sede, la sistemazione di alcune scarpate. L’opera ha come scopo quello di garantire una migliore sicurezza per la circolazione di persone e veicoli.

“La 103 da sempre rappresenta un’arteria importante per la nostra comunità considerato che è anche la porta di ingresso da e per la Basilicata – dichiara il primo cittadino Giuseppe Rinaldi – In riferimento a questo avviso di finanziamento abbiamo candidato, direttamente come Amministrazione, altri due progetti esecutivi relativi alla strada SP 276 di Magorno e alla strada ex SS 517 con collegamento alla Bussentina. Entrambi sono stati ritenuti idonei ma in questa prima fase non finanziabili per carenza di risorse economiche che ci auguriamo arrivino presto in modo da poter scorrere la graduatoria ed ottenere questi altri due importantissimi interventi sulla viabilità”.

“Sono state finanziate – continua il sindaco – le strade intercomunali SP 51B (Comune capofila Padula con cui abbiamo sottoscritto convenzione) che da Padula appunto conduce al cimitero di Arenabianca e la Strada Rurale Padula – Montesano S.M. (località Lombiase-Sant’Agostino-Sant’Andrea), progetto e capofila la Comunità Montana Vallo di Diano”.

Rinaldi annuncia anche interventi in merito alla manutenzione ordinaria della viabilità comunale. Infatti è stata stanziata una somma che proviene dal contributo del Ministero dell’Interno recentemente assegnato ai Comuni. L’Amministrazione comunale di Montesano sulla Marcellana ha pensato di riservare particolare attenzione oltre che alle buche anche alla segnaletica orizzontale e verticale per aumentare il grado di sicurezza generale e il decoro urbano.

– Annamaria Lotierzo –