Lavori sulla Strada Statale 18VAR “Cilentana”. Le date della chiusura al traffico
Lungo la Strada Statale 18VAR “Cilentana”, a partire da lunedì 9 febbraio, prenderà il via un intervento di nuova pavimentazione per un investimento complessivo di 4 milioni di euro.
Nel dettaglio, per l’esecuzione della prima parte delle attività fino al 6 marzo, ad esclusione dei sabati e delle domeniche, si rende necessaria la chiusura della tratta stradale situata tra gli svincoli di Omignano e Vallo della Lucania, comprese le chiusure della rampa di immissione per Vallo della Lucania/Sapri allo svincolo di Omignano (km 121,890) e della rampa di immissione per Agropoli/Capaccio/Eboli/Battipaglia/Salerno allo svincolo di Vallo Scalo (km 126,640).
L’interdizione al transito sarà attiva tra le ore 9 del lunedì e le ore 16 del venerdì. I lavori proseguiranno poi, in via principale, mediante l’attivazione del senso unico alternato fino al mese di maggio.
L’intervento di Anas, che interesserà i territori comunali di Omignano, Lustra, Salento e Casal Velino, permetterà, anche in vista del prossimo periodo estivo, di potenziare in maniera significativa gli standard di percorribilità di un’arteria stradale ad elevata vocazione turistica