Lavori sulla SS18 “Tirrena Inferiore” tra Sapri e Maratea. Chiusa al traffico dal 16 febbraio al 10 marzo
Anas informa che lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore” a partire da lunedì 16 febbraio e fino a martedì 10 marzo per lavori sia in corrispondenza della tratta campana che di quella lucana si rende necessaria l’interdizione della circolazione tra Sapri al km 219,000 ed Acquafredda di Maratea al km 223,100.
In Campania proseguirà l’attività di bonifica del costone roccioso attiguo alla Statale, nell’ambito del più ampio intervento di installazione delle barriere paramassi e reti in aderenza, per un investimento complessivo di circa 4 milioni di euro.
Nel contempo in Basilicata avanzeranno le lavorazioni di bonifica sul costone roccioso ‘dei Crivi’, per la successiva installazione della rete a protezione, nell’ambito della realizzazione della nuova variante in galleria ad Acquafredda di Maratea.
In relazione a quest’ultimi lavori, si sono già rese necessarie chiusure della tratta stradale in orario diurno, ovvero tra le ore 8.30 e le ore 18.00, che proseguiranno a partire dall’11 marzo, salvo il periodo pasquale.
Durante la chiusura verranno attivati i percorsi alternativi già utilizzati in precedenza:
- per i veicoli che percorrono la SS18 dalla Calabria in direzione Sapri: deviazione obbligatoria allo svincolo di Castrocucco di Maratea, con prosieguo sulla SS585 sino all’intersezione con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri, in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa per la direzione opposta.
- In alternativa per i soli veicoli di massa inferiore alle 3,5 tonnellate che percorrono la SS18 da Castrocucco di Maratea in direzione Sapri: uscita al km 223,550 della SS18 (località Ondavo), con prosieguo sulla provinciale 3, sino all’innesto con la SS585 al km 15,000 e poi percorrere la SS585 in direzione nord fino all’innesto con la strada provinciale ex SS104 fino a Sapri, in corrispondenza dell’innesto con la SS18 e viceversa.