Lavori sulla SR 562 nel territorio di Camerota. Dal 16 marzo senso unico alternato e strada chiusa in alcune fasce orarie
A partire da lunedì 16 marzo la SR 562 nel territorio comunale di Camerota, conosciuta come strada del Mingardo, subirà delle interruzioni alla circolazione.
Il provvedimento prevede diverse modalità di gestione del traffico nel corso della giornata: nel dettaglio, dalle ore 19 alle 08:30 e dalle ore 14:00 alle 15:00 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o movieri.
Diversamente, dalle ore 08:30 alle ore 14 e dalle ore 15 alle 19 la strada sarà completamente chiusa al transito per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza.
La modifica della circolazione resterà in vigore per circa due settimane.
Agli automobilisti è consigliato di prestare attenzione alla segnaletica presente sul posto e di programmare con anticipo gli spostamenti, considerando possibili disagi alla circolazione lungo l’arteria che collega diverse località del territorio.