Lavori sulla S.S. 18 Cilentana, da domani chiuso lo svincolo di Omignano e tratti a senso unico alternato
Per consentire il proseguimento dei lavori lungo la S.S. 18 Cilentana, l’Anas ha comunicato la chiusura dello svincolo di Omignano, interessando tutte le rampe di ingresso e di uscita sia in direzione Agropoli-Salerno che Vallo della Lucania-Sapri.
La chiusura si verificherà a partire dalle ore 10 di domani, 1 luglio, e proseguirà fino alle ore 16 di venerdì 10 luglio. Durante questo periodo gli automobilisti non potranno utilizzare lo svincolo di Omignano e dovranno servirsi della Strada Regionale ex S.S. 18 Tirrena Inferiore, individuata come percorso alternativo.
Oltre a questo provvedimento, Anas ha istituito anche alcuni tratti a senso unico alternato, regolati da impianto semaforico lungo la Cilentana in prossimità dell’area di cantiere, per consentire l’ultimazione degli interventi in sicurezza.
Sono previsti inoltre limiti di velocità, divieto di sorpasso e una segnaletica temporanea dedicata per indirizzare gli utenti lungo i percorsi alternativi.