Lavori sulla linea Battipaglia – Potenza. Circolazione interrotta dal 1° marzo al 30 giugno
Trenitalia comunica che verranno effettuati dei lavori di manutenzione straordinaria e potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Battipaglia – Potenza – Taranto.
Pertanto ci sarà un’interruzione della Battipaglia -Potenza dal 1° marzo al 30 giugno.
A causa dei lavori sarà necessaria l’istituzione di servizi sostitutivi come autobus da turismo (12/14 metri) da Napoli, Battipaglia, Potenza e Taranto.