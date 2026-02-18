“Ringrazio il sottosegretario al Mit Tullio Ferrante per aver sollecitato Anas circa la conclusione dei lavori lungo la ex Provinciale 430 ‘Variante Cilentana’ e la SS 517 ‘Variante Bussentina’, arterie strategiche per il Cilento, fondamentali per la mobilità, l’economia e il turismo del territorio”.

Sono le parole del deputato di Forza Italia Attilio Pierro nell’interrogazione posta in Commissione Lavori Pubblici al sottosegretario ai trasporti Ferrante.

“Le infrastrutture oggetto dell’interrogazione non rappresentano soltanto collegamenti interni al territorio – conclude Pierro – ma costituiscono l’asse strategico di connessione tra il Cilento costiero e interno e l’Autostrada A2, attraverso lo svincolo di Battipaglia e quello di Buonabitacolo. Si tratta dunque di arterie fondamentali per garantire l’accesso alla rete autostradale nazionale, la mobilità dei cittadini, la competitività delle imprese e la tenuta del comparto turistico. Per questo ringrazio il lavoro svolto dal sottosegretario Ferrante e apprezzandone l’impegno in Campania e, in particolare, nella provincia di Salerno, dove si registra un’attenzione concreta sui temi infrastrutturali e alla sicurezza della rete viaria”.