Lavori in A2 a Sicignano e code di 3 km. Polizia Stradale in azione per limitare i disagi

Tre chilometri di code stanno interessando da ieri pomeriggio l’autostrada A2 del Mediterraneo dal km 59 al km 61 nei pressi dello svincolo di Sicignano degli Alburni.

Il traffico è dovuto all’attivazione di un cantiere da parte di Anas in carreggiata Sud per effettuare una serie di lavori. Per evitare qualsiasi disagio agli utenti dell’A2 e soprattutto ai primi vacanzieri diretti in Calabria, il Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, con le Sottosezioni di Polizia Stradale di Eboli e Sala Consilina ha anticipato l’effettuazione dei servizi previsti per l’esodo 2019.

La fine dell’anno scolastico, come previsto, ha reso questo weekend molto sensibile, pertanto il COA ha triplicato il numero di equipaggi presenti in autostrada.

Lo sforzo profuso ha consentito, sino ad ora, di evitare incidenti lungo tutti i 350 km autostradali di competenza.

Inoltre sono state evitate le consuete code agli svincoli di Eboli e Battipaglia, grazie alla predisposizione di servizi che favoriscono l’assorbimento del traffico da parte della viabilità ordinaria nei pressi degli svincoli stessi.

– Chiara Di Miele –