Il Codacons Cilento, tramite l’avvocato Bartolomeo Lanzara, lancia un nuovo e durissimo appello alle istituzioni regionali e provinciali sul caso del Ponte sul fiume Tanagro, lungo la Strada Provinciale SP51 Sassano–Padula, chiuso dal 29 ottobre 2021 e mai più riaperto, nonostante promesse, annunci e scadenze puntualmente disattese.

“Il ponte, lungo 46 metri, rappresenta un’infrastruttura strategica per l’intero Vallo di Diano, collegando due poli di enorme valore storico e naturalistico: da un lato la Certosa di Padula, dall’altro la Valle delle Orchidee di Sassano, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Oggi, dopo anni di ritardi, rinvii e silenzi, la situazione è diventata una vergogna nazionale” afferma Lanzara.

L’avvocato Lanzara, a nome del Codacons Cilento, chiede con forza un intervento immediato e chiarificatore a Roberto Fico, Presidente della Regione Campania, a Vincenzo Napoli, Presidente della Provincia di Salerno, e all’avvocato Bruno De Maria, Difensore Civico della Regione Campania.

Lanzara domanda ufficialmente se gli Enti siano a conoscenza dei fatti e dei ritardi che stanno devastando la vita di centinaia di famiglie; quali iniziative urgenti intendano adottare, sia sul piano operativo sia su quello dei controlli relativi alla trasparenza e al corretto utilizzo dei finanziamenti pubblici; se vi siano responsabilità amministrative, tecniche o politiche, da segnalare alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti; quali interventi di messa in sicurezza siano stati realmente eseguiti per tutelare l’incolumità dei cittadini; quali azioni la Provincia di Salerno ha intrapreso o intende intraprendere per completare un’opera essenziale per la mobilità del Vallo di Diano.

“Pantalone paga i gravi danni erariali del Ponte d’Oro ‘fantasma’? – domanda provocatoriamente Lanzara – Perché qui, a pagare, sono sempre i cittadini, mai i responsabili”.

“Le gravissime inadempienze e i danni erariali dei tecnici e degli amministratori della Provincia di Salerno – afferma il giornalista Pietro Cusati – hanno danneggiato per molti anni e danneggiano ancora i cittadini del Vallo di Diano. Dal 2012 si aspetta la rimozione della frana sulla statale a Padula e dal 29 ottobre 2021 la chiusura del Ponte Tanagro a Caiazzano di Padula Scalo. Il popolo del Vallo di Diano merita rispetto. La triste vicenda del Ponte Tanagro, nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, è un torto di proporzioni indescrivibili, con costi enormi e flussi viari deviati per chilometri. Il 25 luglio 2023 fu detto che i lavori sarebbero terminati in 175 giorni. È passato un anno, due anni, tre anni, quattro anni. La tolleranza dei cittadini ha superato ogni limite. I danni sono tali da giustificare una class action contro chi usa continui aggiornamenti e rinvii come arma per paralizzare ogni passo avanti. Questa ferita infrastrutturale tocca tutto il Vallo di Diano”.

Il Codacons Cilento denuncia che famiglie, lavoratori e imprese sono allo stremo; i costi economici e sociali sono ormai incalcolabili; la viabilità alternativa è insufficiente e pericolosa; la trasparenza sull’utilizzo dei fondi pubblici è opaca; la fiducia nelle istituzioni è ai minimi storici. “È tempo di accendere i riflettori sulle ombre di questa vicenda – conclude Lanzara – e di restituire dignità e sicurezza a un territorio che da troppo tempo viene ignorato”.