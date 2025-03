Al Centro Diagnostico Polispecialistico Geomedical si arricchiscono le attività di prevenzione e servizi offerti per la salute della popolazione.

Nelle sale operatorie Geomedical a Lauria, dopo quella dermatologica, è stata attivata la Chirurgia generale ambulatoriale grazie alla disponibilità del dottore Domenico Manzolillo, medico chirurgo che, nonostante la giovane età, può vantare una straordinaria esperienza maturata presso il “Pineta Grande Hospital” di Castel Volturno.

Il dottor Manzolillo ha scelto di tornare nella sua terra mettendo a disposizione la sua professionalità.

La dirigenza di Geomedical lo ha accolto con favore: “Grazie Domenico, sono felice che tu abbia scelto la tua terra ed in particolare Geomedical per avviare un nuovo percorso in un altro contesto, quello della chirurgia ambulatoriale privata”.

