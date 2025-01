Francesco Pannofino, celebre attore, doppiatore e icona del cinema e della televisione italiana, ha fatto tappa ad Atena Lucana presso l’Hotel Villa Venus, dopo uno spettacolo teatrale a Sala Consilina.

L’artista, noto per la sua voce inconfondibile e per i suoi ruoli in serie di successo come Boris, ha scelto di pernottare nel cuore del Vallo di Diano regalandosi un momento di relax nella suggestiva cornice del Villa Venus dove ha potuto apprezzare l’accoglienza calorosa dello staff e la qualità della cucina locale.

Pannofino dopo un momento di relax è ripartito questa mattina.

Soddisfazione è stata espressa dai proprietari della struttura ricettiva orgogliosi di poter ospitare nel territorio personaggi di spicco che scelgono di soggiornare al Venus tra una data e l’altra dei propri tour.