L’atleta di Sasso di Castalda, Domenico Acerenza, convocato per gli Europei di nuoto in Scozia

Figura anche il nome di Domenico Acerenza, nuotatore di Sasso di Castalda, nella lista diramata dal direttore tecnico Cesare Butini per i “Campionati Europei di nuoto in vasca corta“, in programma in Scozia, a Glasgow, dal 4 all’8 dicembre.

C’è il nome del giovane nuotatore di Sasso di Castaldo tra i 41 atleti selezionati che rappresenteranno l’Italia. Il suo nome figura, particolarmente, grazie ai grandi risultati raggiunti, in ultimo al mondiale di nuoto, ma anche grazie ad un grande lavoro ed una grande crescita negli ultimi anni.

“E’ sempre una grande emozione – ha dichiarato Domenico Acerenza – rappresentare l’Italia, e lo sarà anche a Glasgow. Questa convocazione arriva anche grazie ai risultati degli ultimi mondiali. In Scozia darò il massimo, poi la settimana successiva si ritornerà in vasca per gli assoluti in Italia“.

Acerenza partirà con la squadra azzurra alla volta di Glasgow il 2 dicembre, mentre scenderà in vasca tre giorni più tardi, il 5, per i 1500 metri. Le gare si terranno dalle 9.30 del mattino (10.30 italiane), le finali alle 18.00 italiane. Molte gare saranno in diretta su Rai Sport. La nazionale italiana proverà a fare ancora meglio di quanto fatto a Gwangju in Corea del Sud negli ultimi mondiali. L’Italia si presenta in Scozia come una squadra dal notevole livello tecnico, un mix di atleti esperti e giovani.

“Ci saranno tutti i nostri atleti migliori“, ha sottolineato il direttore tecnico Butini. Dopo la Scozia, per Acerenza i “Campionati Assoluti” a Riccione dal 12 al 14 dicembre: la prima occasione importante per guadagnare il pass olimpico, il vero e grande obiettivo del giovane atleta lucano.

– Claudio Buono –