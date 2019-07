L’atleta di Potenza Francesca Palumbo ai Campionati del Mondo assoluti di scherma a Budapest

Sono state ufficializzate le convocazioni per i Campionati del Mondo assoluti di scherma in programma a Budapest dal 15 al 23 luglio.

Sono 25 gli azzurri che saliranno sulle pedane della capitale ungherese e fra questi anche la fiorettista di Potenza, Francesca Palumbo, in forza all’Aeronautica Militare.

L’atleta lucana sarà impegnata nella prova individuale e poi in quella a squadre.

Nata a Potenza 27 anni fa, l’Aviere Capo Francesca Palumbo è un’atleta di interesse nazionale proveniente dal Frascati Scherma, arruolata in Aeronautica nel 2012. Dopo aver ottenuto notevoli risultati nazionali ed internazionali nella categoria Under 20, ha avuto un buon rendimento nella categoria assoluta con costanti presenze alle gare nazionali ed alle gare di Coppa del Mondo.

Ha conquistato la medaglia di bronzo individuale e d’oro a squadre ai Campionati del Mondo Under 20 di Porec 2013, la medaglia di bronzo a squadre ai Campionati Europei Under 23 di Tbilisi 2014, la medaglia di bronzo individuale e d’oro a squadre ai Campionati Europei Under 20 di Budapest 2013 e la medaglia d’oro a squadre ai Campionati Italiani Assoluti di Gorizia 2017.

– Chiara Di Miele –