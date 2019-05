L’associazione VOLA Sassano alla giornata formativa di ANPAS sulle novità degli statuti associativi

Un importante giornata di formazione quella vissuta ieri a Baronissi dall’associazione VOLA Sassano, presieduta da Margherita Marra, che ha preso parte ad un incontro concernente l’adeguamento degli statuti associativi rispetto alla riforma del terzo settore.

La formazione era rivolta sia alle associazioni di pubblica assistenza che fanno già parte di ANPAS, sia ai gruppi che entreranno a far parte del circuito a partire dal mese di giugno. I relatori hanno illustrato, articolo per articolo, tutte le novità relative allo statuto.

Presente in rappresentanza dell’associazione VOLA Sassano la presidente Margherita Marra, soddisfatta dell’intensa giornata di formazione. “Ho particolarmente apprezzato questa giornata formativa – dichiara – perchè in questo modo abbiamo avuto l’opportunità di conoscere in maniera approfondita tutte le novità che riguardano gli statuti associativi. Sono davvero soddisfatta e ringrazio ANPAS per averci concesso questa bella opportunità“.

L’associazione VOLA Sassano continua la sua intensa azione nel tessuto sociale territoriale e a questo proposito la presidente annuncia che “il prossimo 16 giugno ci occuperemo di salute delle donne con un appuntamento di screening senologico per lanciare un forte messaggio che è quello legato alla prevenzione“.

– Chiara Di Miele –