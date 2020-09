L’Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano in supporto ad Amalfi per il concerto di Arbore

L’Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano per due giorni ha fatto da supporto alla Pubblica Assistenza di Amalfi in occasione del concerto di Renzo Arbore con “L’Orchestra Italiana” per il Capodanno Bizantino nella splendida cittadina della Costiera.

I volontari presieduti da Margherita Marra hanno messo a disposizione la propria azione di Protezione Civile a tutela del pubblico accorso in Piazza Flavio Gioia e dell’intera comunità amalfitana che ha vissuto un evento speciale.

L’Associazione di Pubblica Assistenza ANPAS Vola Sassano è sempre in prima linea per il sostegno alla popolazione in diversi momenti, passando dall’emergenza sanitaria agli eventi di intrattenimento come quello svoltosi ieri sera.

Grande la soddisfazione espressa dalla presidente Marra al margine della serata amalfitana. “Siamo felici di aver potuto prestare il nostro supporto agli amici volontari di Amalfi – ha spiegato – in occasione di un evento davvero importante. Tutto si è svolto rispettando totalmente la normativa anti-Covid e la nostra presenza è servita appunto a garantire e a tutelare la salute e la sicurezza di quanti hanno partecipato al concerto di Renzo Arbore. Come sempre siamo pronti ad affrontare qualsiasi tipo di attività che richieda la nostra presenza, così come in questi mesi abbiamo dimostrato durante l’emergenza sanitaria, ancora oggi in corso“.

– Chiara Di Miele –