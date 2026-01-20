L’Asl Salerno si è aggiudicata il bando ministeriale PNRR per il potenziamento delle attività di prevenzione e screening bandito dal Ministero della Salute.

L’Asl salernitana diretta da Gennaro Sosto, Vicepresidente nazionale di Federsanità, è l’unica Azienda Sanitaria italiana vincitrice del bando, insieme a grandi Università, IRCCS e Aziende Ospedaliere.

Il progetto prevede l’estensione degli screening mammografici alle donne dai 45 ai 49 anni. Un allargamento notevole del range delle donne residenti nel territorio salernitano che saranno sottoposte a controlli mammografici, se si considera che ad oggi la fascia di età prevista è quella che va dai 50 ai 69 anni.

Il bando era stato pubblicato lo scorso 11 novembre. Un’apposita commissione giudicatrice ha poi provveduto all’individuazione di progetti da finanziare.

L’allargamento della fascia di età per lo screening mammografico in Italia mira a includere le donne tra i 45 e i 74 anni, estendendo l’intervallo dai 40 ai 44 anni e dai 70 ai 74, seguendo le raccomandazioni europee per una diagnosi più precoce e una migliore efficacia. L’obiettivo è quello di uniformare le applicazioni nelle diverse regioni e migliorare i tassi di sopravvivenza. Il finanziamento di questo progetto va proprio in questa direzione, superando le difficoltà finanziare.

Molti studi dimostrano che l’inclusione delle donne più giovani (40/49 anni) aumenta la sopravvivenza netta per tumore al seno, come pubblicato anche su numerose riviste scientifiche.