L’Arc Service srl, società di recupero crediti con sede a Padula, ricerca varie figure
L’Arc Service srl, società di recupero crediti con sede a Padula, ricerca avvocati, anche alla prima esperienza, da inserire nel team legale per gestire le attività di recupero crediti, sia in fase stragiudiziale che giudiziale.
Inoltre ricerca la figura di funzionari recupero credito telefonico ambosessi, anche part time per la sede di Padula, residenti in zone limitrofe ed esattori domiciliari per la regione Campania.
Si richiedono: conoscenza del pacchetto Office, capacità negoziali, comunicative e relazionali.
Gli interessati possono inviare la propria candidatura a info.arcservicesrl@gmail.com o chiamare i numeri 0975.78348 / 340.3210909
– messaggio pubblicitario con finalità promozionali –