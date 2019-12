L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina ricerca Receptionist Hotel

Per ampliamento organico, L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina è alla ricerca di una figura professionale come Receptionist Hotel.

Il/La candidato/a si occuperà principalmente di accoglienza, assistenza e gestione della clientela individuale e di gruppo (Check-In / Check-Out), gestione organizzativa ed esecutiva del lavoro del settore Hotel e Banqueting, lavoro di Front-Office e Back-Office.

Requisiti richiesti: disponibilità a lavorare su turni infra-settimanali e nei weekend, è gradita esperienza pregressa in ruolo analogo, ma anche Laurea in Lingue/Gestione del Turismo o Percorso di studi nel settore turistico, conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata e di un’altra lingua, capacità di lavoro in team e di gestione dello stress, buona conoscenza informatca (Office, Gestione Extranet OTA).

Si prega di inviare curriculum personale a reception@arabafenicespa.com.