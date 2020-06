L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina il 12 giugno riapre le porte con offerte speciali

Venerdì 12 giugno è la data in cui L’Araba Fenice Hotel & Resort di Altavilla Silentina riaprirà le porte ai suoi ospiti in piena sicurezza, mantenendo il comfort impeccabile di sempre.

In questo periodo la Direzione dell’elegante struttura ha lavorato per offrire un soggiorno volto ad uno standard qualitativo superiore. Anche il sito web vanta un restyling grafico, di contenuti e di nuove proposte ideate per guidare gli ospiti nella realizzazione di una vacanza indimenticabile.

Potrete concedervi momenti di puro relax passeggiando all’interno del grande Parco Giardino, immergendovi nella piscina esterna e rilassandovi nell’ampia Area Solarium con lettini dedicati.

Inoltre anche Astrea Wellness & SPA ed Ambrosia Stylish Restaurant sono pronte a riaccogliervi per farvi vivere esperienze di benessere e di gusto polisensoriali garantendo il rispetto delle nuove norme igienico-sanitarie.

Per la ripresa dell’attività in piena armonia e sicurezza L’Araba Fenice Hotel & Resort ha messo a punto delle offerte vantaggiose che si potranno consultare sulla pagina www.arabafenicespa.com/offerte-h .

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile telefonare al numero 0828/1992328 oppure scrivere a reception@arabafenicespa.com.

– Chiara Di Miele –