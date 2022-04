L’appello della Consulta aggregazioni laicali della Basilicata per unirsi contro il disagio sociale

“Il destino della Basilicata e del Sud non è affatto segnato“ ma si può costruire un’opportunità partendo dalla speranza e dalla dignità della persona.

Questo il tema centrale che spinge la Consulta regionale aggregazioni laicali (Cral) della Basilicata a riunirsi il prossimo 23 aprile a Potenza.

“Si avverte il bisogno di richiamarci ad una conversione comunitaria, consapevoli che il bene, l’amore, la giustizia e la solidarietà non si raggiungono una volta per sempre ma vanno conquistati ogni giorno. – spiega il presidente Lindo Monaco – Invitiamo le donne e gli uomini della Basilicata a partecipare per avviare insieme una riflessione ed un confronto sul percorso compiuto e su quello ancora da compiere nella nostra terra”.

Sono circa 40 le associazioni e i movimenti ecclesiali della Basilicata mobilitati contro il disagio sociale “ormai palpabile in ogni dove- sottolineano – a causa delle condizioni generali di vita e dei servizi“.

Cral Basilicata intende strutturare un percorso di ascolto, confronto e scambio reciproco tracciando un solco che segue l’itinerario sinodale indicato da Papa Francesco.

“Un itinerario che vorremo attivare con il territorio e con i cittadini, – commenta Lindo Monaco – un appello che è rivolto a credenti e non, per tutti quelli che sentono proprie le attese degli ultimi e per raccontare quanto davvero abbiamo a cuore le sorti della nostra Basilicata”.