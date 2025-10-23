Lancette indietro di un’ora nella notte tra il 25 e il 26 ottobre. Torna l’ora solare
Lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre: alle 3 ritornerà l’ora solare.
Con l’ora solare, infatti, si guadagna un’ora di luce naturale in più al mattino e la sera arriverà prima il buio con le giornate che saranno, con il passare delle settimane, sempre più corte.
I dispositivi elettronici come smartphone, tablet e PC connessi a internet si aggiorneranno da soli, mentre gli orologi di casa, le sveglie e gli orologi in auto dovranno essere modificati manualmente.
Le lancette verranno nuovamente spostate in avanti durante la prossima primavera, il 29 marzo per la precisione.
Ogni anno viene messo in evidenza il fatto che l’adozione dell’ora legale tutto l’anno eviterebbe lo “stress da cambiamento” legato alla luce, c’è infatti chi chiede di dire addio all’ora solare in quanto un retaggio di una società contadina mentre ora in un mondo industriale avrebbe più senso avere luce alle 5 della sera piuttosto che alle 5 del mattino.
Tuttavia per evitare lo stress gli esperti consigliano di posticipare gradualmente gli orari dei pasti e quelli del sonno per consentire al corpo di sincronizzarsi all’ora solare poco alla volta.