“L’amore non uccide. Riposa in pace Tina…“. Con queste parole la comunità di Montecorvino Rovella lancia un segnale di vicinanza e un ultimo saluto a Tina Sgarbini, la 47enne che sabato mattina è stata trovata senza vita all’interno della sua abitazione.

Da un primo esame esterno svolto dal medico legale sulla salma della povera donna risulta che sarebbe morta per asfissia meccanica esterna. Nei confronti del compagno, il 36enne Christian Persico, è stato eseguito un fermo di indiziato di delitto e attualmente si trova detenuto in carcere a Fuorni. L’uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere ed è indagato per omicidio volontario.

Subito dopo il ritrovamento del corpo senza vita di Tina era fuggito facendo perdere le sue tracce e lasciando ai familiari una lettera in cui avrebbe scritto di “aver fatto una cavolata“. Poi è stato ritrovato dai Carabinieri della Compagnia di Battipaglia, che indagano sul delitto, e dai Vigili del Fuoco.

Oggi Montecorvino Rovella è una città addolorata e sconvolta da quanto accaduto e i concittadini della 47enne hanno voluto mostrare la propria sofferenza scrivendo uno striscione di solidarietà a lei e alla sua famiglia. La donna lascia tre figli avuti da una precedente relazione.

Per domani è in programma il conferimento dell’incarico e lo svolgimento dell’autopsia nell’obitorio dell’ospedale di Eboli, dove attualmente si trova la salma di Tina Sgarbini. In occasione dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino, affinché l’intera comunità possa esprimere unita il proprio dolore e il proprio silenzioso omaggio.

