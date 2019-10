In Italia è sovrappeso oltre 1 persona su 3, obesa 1 su 10, diabetica più di 1 su 20. L’Obesity Day, Campagna Nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’Obesità e del sovrappeso, promossa dall’ADI (Associazione Italiana di Diatetica e Nutrizione Clinica) punta tutti gli anni a far conoscere la prevalenza, la gravità e lo stigma correlato all’obesità. Quest’ultima è una condizione complessa che deriva dall’interazione tra fattori genetici, psicologici e ambientale, alcuni dei quali modificabili grazie alle buone abitudini e al cambiamento dello stile di vita, piccole azioni che hanno il compito di innescare dei cambiamenti in grado di attuare concrete azioni di prevenzione.

Alla luce di tutte queste informazioni, in occasione di questa importante giornata, l’Amministrazione Comunale di Montesano sulla Marcellana , guidata dal sindaco Giuseppe Rinaldi, ha deciso di aderire con l’iniziativa “Tutti insieme per una merenda sana tra i banchi“.

Ai bambini frequentati la Scuola primaria di tutto il territorio, è stato donato un “panierino” compostabile al 100% all’interno del quale i bambini hanno trovato una ricottina omogeneizzata colorata e addolcita da una marmellata, una mela e due frollini con farina di farro. Una merenda a km 0.

“Tanti gli obiettivi di questa iniziativa – dichiara la Dott.ssa Marzia Manilia, delegata all’Istruzione -. Si è cercato di garantire innanzitutto la territorialità nel rispetto della sicurezza del prodotto e della sua tracciabilità: l’educazione alimentare ad una sana merenda che va solo resa bella e divertente, consumata in compagnia, come un gioco appunto tra i banchi. Ma tante anche le speranze, come quella di potere, anche se con un piccolo gesto, contribuire allo stato di benessere dei nostri bambini“.

Insieme al panierino è stato consegnato un piccolo manuale che riporta le 10 regole di una sana alimentazione italiana, al fine di portare un messaggio a casa in ricordo di questa giornata.

L’iniziativa, in collaborazione con l’Istituto omnicomprensivo di Montesano sulla MArcellana, è stata patrocinata dall’ANCI e dal Parco Nazionale del Cilento ,Vallo di Diano e Albuni.

– Paola Federico –