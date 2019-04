L’ambasciatrice italiana di danza nel mondo Petra Conti a Sapri. “Stimolo i giovani a credere nei sogni”

È arrivata questa mattina a Sapri Petra Conti, la ballerina di origine italo-polacca che ha calcato i palcoscenici dei più importanti teatri del mondo fino a diventale nel 2014 Ambasciatrice italiana di danza nel mondo.

A 23 anni, dopo essersi diplomata nel 2006 all’Accademia Nazionale di Danza a Roma, Petra viene nominata dall’allora direttore scaligero Mahar Vazier étoile del Teatro alla Scala di Milano, dopo l’ultima rappresentazione di “Sogno di una mezza estate” al Bolshoi di Mosca. Da attobre 2013 è Principal dancer al Boston Ballet in Massachussets negli Stati Uniti insieme al marito Eris Nezha.

“In casa respiravo aria di danza già da piccola e ho sempre pensato che avere una madre che facesse la spaccata in giro per casa fosse una cosa normale – ha dichiarato – Ho sempre pensato di voler fare anche io la ballerina nonostante i miei abbiano cercato di farmi fare tutt’altro perché sapevano che il mondo della danza è davvero difficile. Io testarda fin dall’inizio ho provato anche a fare tennis o pianoforte ma in realtà la danza è stata la cosa che ho sempre voluto fare dal giorno zero“.

Tantissimi i successi che la Conti ha ottenuto nella sua carriera ma c’è stato anche un momento in cui la giovane ballerina ha pensato di non salire mai più su un palcoscenico. “Nel 2016 ho scoperto di avere un cancro al rene e durante la mia ultima esibizione insieme a mio marito al Boston Ballet ho pensato che fosse l’ultima mia volta su un palco – ha affermato – dopo questa brutta esperienza, mi sento una ballerina migliore. Mi ha fortificata e sento ancora di più il bisogno di stimolare e di aiutare i giovani a non abbattersi, a non accontentarsi mai e a credere nei loro sogni“.

– Maria Emilia Cobucci –