“Vi parlo dalla casa che mi ha visto nascere e crescere, che mi ha accolto e mi ha fatto uomo, che mi ha consentito di sentirmi al sicuro, di raggiungere delle grandi soddisfazioni come quella di diventare sindaco di Lagonegro”.

Con queste parole il primo cittadino di Lagonegro Salvatore Falabella, oggi, nel giorno del suo compleanno, si è lasciato andare ad un discorso alla propria comunità dopo la vicenda che lo ha visto coinvolto, legata a un immobile ereditato dalla madre, per la quale in città sono giunte nei mesi scorsi le telecamere del programma televisivo “Le Iene”.

“E’ proprio per la responsabilità che devo al ruolo che ricopro – prosegue – che sento di dovere ai miei concittadini, e non solo, queste spiegazioni”.

Falabella chiarisce quindi che 3 anni fa ha deciso insieme a degli amici di provare, a 30 anni, a candidarsi alla carica di sindaco, ottenendo grandi risultati. Dopo poco, però, sono arrivate delle lettere anonime rivolte al primo cittadino, alla maggioranza e ai relativi familiari. “Questa vicenda ha dei tratti di cattiveria e disumanità che non auguro a nessuno al mondo” ha sottolineato. Questo avrebbe quindi fatto dell’avversario politico un vero e proprio nemico.

Ritornando alla vicenda legata all’immobile, il sindaco afferma di aver presentato nel 2024 una sanatoria che ha seguito un iter particolarmente farraginoso, con una fase iniziale che sembrava essere percorribile, ma con delle difficoltà subentrate successivamente fino ad arrivare all’ordinanza di demolizione e al successivo preavviso di diniego, il 30 dicembre.

“Ho sempre accettato e rispettato le scelte dell’istruttoria portate avanti dall’Ufficio tecnico – dice Falabella -. Lo stesso però non è accaduto da parte di alcuni componenti dell’opposizione consiliare. Non a caso alcuni di loro hanno subito approfittato di questa vicenda, senza nascondere l’intenzione di strumentalizzare questa vicenda ai fini politici per provocare la caduta della maggioranza, arrivando anche ad entrare a gamba tesa nell’istruttoria stessa della pratica della sanatoria della mia abitazione, entrando in ruoli che di certo non appartengono alla politica”.

Il sindaco spiega poi che se avesse saputo delle condizioni dell’iter non avrebbe intrapreso tale strada. Il clima attuale non consentirebbe quindi che le scelte siano scevre da condizionamenti, pressioni o addirittura minacce, motivo per il quale Falabella ha deciso di demolire la propria abitazione, “la casa che ho ereditato da mia madre e che rappresenta per me le fondamenta della mia famiglia” ha sottolineato.

“Sento di dover interpretare il ruolo che i miei concittadini mi hanno riconosciuto fino in fondo – afferma – interpretando quindi anche i principi di legalità, di correttezza e di giustizia, sebbene io avverta nel profondo che questa è certamente un’ingiustizia. Quello che è accaduto attorno a me, che sono la vittima del momento, è la colpevolizzazione dell’abuso, invece questi quasi 3 anni da amministratore mi hanno consentito di toccare con mano i problemi legati all’urbanistica, all’edilizia sia privata che in generale. Credo che il tema dell’abuso vada affrontato senza retorica e senza pregiudizio perché io stesso ci sono capitato in maniera inconsapevole e purtroppo ci sono tanti altri cittadini, in generale in Italia, che si ritrovano in maniera più o meno inconsapevole. Il compito della politica non è quello di aggredire l’abuso ma quello di trovare una soluzione. Se la politica non fa questo fallisce nel suo compito”.

Falabella ha inoltre ribadito l’importanza di non teatralizzare la tematica per non nuocere ai cittadini e, soprattutto, di quanto non sia stato producente creare un clima di terrore tra la maggioranza e la minoranza accantonando il vero ruolo della politica.

“La democrazia non si abbatte e non si può assolutamente pensare di affrontare la politica in questo modo” ha affermato in conclusione il primo cittadino, rammaricato per la vicenda e mostrando una delle mura portanti dell’abitazione che si trova costretto a lasciare “per il solo fatto di aver deciso di candidarmi”.

