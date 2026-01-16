Il 18 gennaio sarà una giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti tipici della stagione invernale.

Il Soccorso Alpino e Speleologico della Basilicata dalle 9.00 a Lagonegro, presso il Lago Laudemio, fornirà informazioni utili per viaggiare sicuri in montagna. Il Corpo dei soccorsi sarà presente con stand informativi, materiali e attrezzature, prove pratiche di autosoccorso.

Sarà spiegato, inoltre, come utilizzare l’app Georeserq, sperimentare direttamente un campo ARTVA e partecipare a prove pratiche di autosoccorso, esercitazioni pensate per insegnare tecniche fondamentali di sicurezza in ambienti innevati.

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di escursionismo che vogliono affrontare il cammino in montagna con consapevolezza.