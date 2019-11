L’agenzia Speranza di Caselle in Pittari organizza viaggi per tutto il mese di dicembre

Speranza Viaggi, agenzia di viaggi con sede a Caselle in Pittari, propone viaggi per tutto il mese di dicembre.

Tre sono le uscite domenicali proposte: Castello di Limatola e Centro commerciale Campania, la consueta gita natalizia a San Gregorio Armeno e Salerno.

A concludere il calendario delle uscite giornaliere sarà Matera con il suo famosissimo presepe vivente.

Si inizia l’1 dicembre con il Centro commerciale Campania e il Castello di Limatola, caratteristico scenario di pittoreschi mercatini natalizi. Il prezzo è di 35 euro e comprende il trasporto in autobus e l’ingresso al castello.

Il 15 dicembre si propone la visita a San Gregorio Armeno e le Luci d’artista di Salerno per una giornata dedicata agli ultimi acquisti per le festività. Il prezzo è di 20 euro e comprende il trasporto in autobus.

A concludere, l’agenzia Speranza organizza per il 22 dicembre una giornata a Matera con il suo caratteristico presepe vivente. Il prezzo di 35 euro comprende il trasferimento in autobus, guida e ingressi ai Sassi e al Presepe.

Per tutti i clienti che partono dal Vallo di Diano l’agenzia offre uno sconto di 5 euro a persona.

Novità per il Natale 2019 è la proposta per il weekend dal 14 al 15 dicembre con la Fiera dei Pupi di Lecce.

Il prezzo di 115 euro comprende viaggio in autobus GT, visita guidata di Lecce per il primo giorno e di Otranto per il secondo giorno, trattamento di mezza pensione in hotel con bevande e assicurazione medico bagaglio.

Per info e prenotazioni contattare lo 0974/988594.

– Veronica Di Carlo –