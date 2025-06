Proseguono senza sosta a Centola le indagini sulla sparatoria avvenuta in un’abitazione a Foria la scorsa settimana.

Il proprietario di casa, dopo aver scoperto tre ladri albanesi in casa, avrebbe sparato con un fucile ammazzandone uno e ferendone un altro, attualmente ricoverato a Napoli. In fuga, invece, un terzo complice.

Il proprietario di casa, un 60enne del posto, nei giorni successivi si è poi recato in Procura a Vallo della Lucania, accompagnato dal suo legale, per confessare l’omicidio e l’occultamento di cadavere del 26enne albanese.

In queste ore è stato iscritto nel registro degli indagati anche un familiare dell’uomo, che presumibilmente avrebbe aiutato il 60enne a nascondere il cadavere in un luogo impervio a San Severino di Centola, in un contenitore di plastica utilizzato per conservare il vino.

Nel frattempo è prevista per martedì 1 luglio l’autopsia sul corpo dell’albanese, presso l’ospedale di Vallo della Lucania, che servirà a stabilire ulteriori elementi utili alle indagini.

Articolo correlato:

26/06/2025 – Centola: trova i ladri in casa e spara, uno muore. Proprietario confessa l’omicidio e l’occultamento del cadavere