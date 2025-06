Continuano le indagini serrate da parte dei Carabinieri della Compagnia di Sapri, agli ordini del Capitano Francesco Fedocci, per rintracciare il complice del giovane albanese rimasto gravemente ferito dopo un tentativo di furto in una villa a Foria di Centola avvenuto domenica sera.

Il proprietario di casa, un 60enne del posto attualmente iscritto nel registro degli indagati, dopo aver udito dei rumori provenire dal piano inferiore, si è ritrovato davanti ai ladri ed ha sparato con il suo fucile regolarmente detenuto. Uno di loro è rimasto seriamente ferito ed è stato trasportato in ospedale dove ha subito un delicato intervento chirurgico, l’altro è riuscito a fuggire.

Mentre il 20enne si trova attualmente ricoverato al Cardarelli di Napoli, i militari dell’Arma stanno passando al setaccio la zona per cercare il fuggitivo, forse ferito. Il suo telefonino avrebbe agganciato una cella telefonica a San Severino di Centola, dove da ore si stanno concentrando le ricerche.

Alcuni albanesi residenti nel casertano, familiari dei due coinvolti, sono giunti ieri a Centola per prendere parte alle ricerche. Per questo motivo l’abitazione del 60enne indagato per il ferimento del 20enne al momento è monitorata dai militari.

