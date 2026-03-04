Ladri in un’abitazione di Sala Consilina nella serata di ieri. Gli ignoti hanno agito in via Matteotti mentre i proprietari erano assenti.

Sarebbero entrati da un balcone e, una volta dentro, hanno trovato denaro e preziosi dopo aver messo a soqquadro per poi fuggire con il bottino che è da quantificare.

Le vittime del furto hanno fatto l’amara scoperta una volta rientrati a casa e a quel punto non gli è rimasto altro da fare che allertare il 112.

Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia che, effettuati i rilievi necessari, hanno avviato le indagini per fare chiarezza sul furto e dare un volto ai responsabili.