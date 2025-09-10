Resta nel mirino dei ladri la città di Salerno.

La scorsa notte ignoti hanno agito in un negozio di abbigliamento situati nella zona orientale della città. Sono entrati in azione indisturbati, forzando la sbarra del parcheggio e dirigendosi sul retro dell’attività commerciale.

Qui sono riusciti a fare due grossi fori sul muro dai quali sono entrati nel negozio per mettere a segno il furto. Oltre all’ingente danno causato, i ladri hanno messo a soqquadro gli uffici e sono riusciti a portare via un furgone.

Un altro colpo è stato portato a termine in un vicino negozio di giocattoli dove sono state rubate le casse.

Nella zona di Ogliara, invece, un furto è avvenuto all’interno di una scuola. Gli ignoti hanno portato via diversi pc utili per lo svolgimento delle attività didattiche.

Sui furti indagano gli agenti della Polizia di Stato, I quali cercheranno di far luce sulle vicende e assicurare alla giustizia i responsabili.