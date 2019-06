Ladri nell’area di servizio a Campagna.Rubati 400 litri di gasolio da 2 Tir e vari metri di recinzione

Ladri in azione nella notte all’interno dell’area di servizio di Campagna lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo.

Ignoti sono riusciti ad abbattere e portare via diversi metri di recinzione metallica. Inoltre hanno asportato dai serbatoi di due camion in sosta 400 litri di gasolio per autotrazione, mentre gli ignari conducenti stavamo dormendo all’interno dei veicoli.

I ladri sono riusciti a rubare il gasolio servendosi di silenziose pompe meccaniche che, con probabilità, hanno costruito in maniera artigianale.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini da parte del Centro Operativo Autostradale di Sala Consilina, diretto dal Vice Questore, dottor Francesco Minniti, e della Sottosezione della Polizia Stradale di Eboli.

– Chiara Di Miele –