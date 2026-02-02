Ladri nella scuola a San Rufo. Rubati computer e tablet
Furto nella scuola situata a Borgo Castagneto, a San Rufo.
Ignoti si sono introdotti di notte nella struttura riuscendo a portare via 3 computer e un tablet. Da quantificare la stima dei danni.
Questa mattina il sindaco Michele Marmo ha ordinato la chiusura della scuola e di conseguenza la sospensione delle attività didattiche per consentire i dovuti accertamenti da parte dei Carabinieri.
Rammarico è stato espresso dall’Amministrazione per il vile gesto che ha colpito di riflesso l’intera comunità.