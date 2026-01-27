Ladri nella notte a San Pietro al Tanagro.

Ignoti si sono introdotti da una portafinestra in un’abitazione in via Aie e, dopo essere riusciti a prendere le chiavi nonostante la presenza dei proprietari, hanno portato via un Bmw 530 xDrive berlina, color blu notte, con cerchi scuri grigi e tettuccio panoramico e circa 1000 euro.

I malcapitati quando si sono accorti del furto hanno immediatamente lanciato l’allarme e hanno sporto denuncia ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno dato il via alle indagini del caso.

A lanciare l’appello per provare a ritrovare il veicolo è stato il proprietario, un giovane del posto. L’auto è targata EL462SS, chiunque dovesse avvistarla può rivolgersi alle Forze dell’Ordine.