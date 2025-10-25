Ladri nella notte nel Cilento. Ad essere presi di mira sono stati alcuni esercizi commerciali tra San Mauro Cilento e Stella Cilento.

Nel primo caso i ladri hanno divelto la saracinesca di un bar tabacchi e una volta dentro si sono messi in cerca di denaro e merce di valore. Si sono poi dati alla fuga riuscendo a portar via anche numerose stecche di sigarette. Il bottino è in fase di quantificazione.

La banda, giunta a bordo di un’auto, è stata ripresa dalle immagini di videosorveglianza dell’attività. Il proprietario quando ha fatto l’amara scoperta questa mattina ha fatto scattare l’allarme.

A Stella Cilento è stato tentato un colpo ai danni di un altro tabacchino, ma non è andato a buon fine.

Sugli episodi indagano i Carabinieri.