Ladri in azione nella notte tra mercoledì e giovedì a Campagna nel cantiere per i lavori di realizzazione dell’Alta Velocità ferroviaria.

Gli ignoti dopo essersi introdotti nell’area in cui sono in corso le opere sono riusciti a rubare dei cavi in rame e materiale di valore per la costruzione. Poi si sono dati alla fuga facendo perdere le loro tracce.

Dopo la scoperta del furto sono giunti sul posto i Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Fabio Pignatiello e coordinati dalla Compagnia di Eboli, agli ordini del Capitano Greta Gentili.

Toccherà ai militari indagare per fare luce sull’episodio e risalire all’identità della banda.