Ladri nel Vallo di Diano.

Ignoti, verso le 19, hanno agito in un’abitazione nel centro storico di Atena Lucana. Dopo essersi intrufolati all’interno approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro le stanze e portato via alcuni oggetti di poco valore.

I ladri avrebbero poi tentato il colpo in un’altra casa senza però riuscire nel loro intento.

Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno dato il via alle indagini per dare un volto ai responsabili.