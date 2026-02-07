Ladri in un’abitazione nel centro storico di Atena Lucana mentre i proprietari sono assenti
Ladri nel Vallo di Diano.
Ignoti, verso le 19, hanno agito in un’abitazione nel centro storico di Atena Lucana. Dopo essersi intrufolati all’interno approfittando dell’assenza dei proprietari, hanno messo a soqquadro le stanze e portato via alcuni oggetti di poco valore.
I ladri avrebbero poi tentato il colpo in un’altra casa senza però riuscire nel loro intento.
Sono stati allertati i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina che hanno dato il via alle indagini per dare un volto ai responsabili.