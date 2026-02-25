Ladri ad Agropoli nella notte ai danni di una struttura sportiva. Ignoti hanno forzato l’ingresso della segreteria, e una volta dentro, hanno prelevato denaro contante dal registratore di cassa.

Inoltre hanno scassinato due distributori automatici.

Il bottino ammonta a circa 500 euro.

Questa mattina la scoperta da parte dei derubati a cui non è rimasto altro da fare che sporgere denuncia ai Carabinieri della locale Compagnia. Toccherà ai militari dell’Arma indagare per dare un volto ai responsabili.