Ladri in azione nella notte a Salerno ai danni di un negozio di sigarette elettroniche in via Scuola Eleatica, nella zona orientale della città.

La banda, dopo aver provocato ingenti danni all’interno dell’attività, ha rubato alcuni prodotti per poi darsi alla fuga.

Il bottino è in corso di quantificazione.

Dopo l’amara scoperta del furto da parte dei gestori sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volanti della Polizia di Stato, insieme a quelli della Scientifica, per effettuare i rilievi del caso e analizzare le immagini delle telecamere di videosorveglianza.