Ladri in un distributore di carburanti ad Altavilla Silentina. Rubato denaro
Secondo furto in pochi mesi ai danni di un distributore di carburanti in località Falagato ad Altavilla Silentina.
Questa notte i ladri hanno nuovamente preso di mira l’attività forzando la porta di ingresso e una finestra.
Una volta dentro sono stati prelevati dei contanti custoditi all’interno di un cassetto. Poi la fuga senza lasciar traccia.
Amara scoperta questa mattina per i titolari che a ottobre avevano subito il furto della colonnina del distributore. In quel caso gli ignoti l’avevano sradicata avvalendosi di un furgone bianco a bordo del quale erano giunti sul posto.
Le indagini dei Carabinieri potranno fare luce sulla vicenda, mentre la popolazione vive in allerta dato che nelle ore precedenti un altro furto è stato messo a segno all’interno di un’abitazione di contrada Olivella.