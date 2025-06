Ladri in azione ai danni di un bar di Montecorvino Rovella in via Giffoni. A darne notizia tramite i social è stato il proprietario dell’attività commerciale presa di mira l’altra notte, esausto per i diversi colpi subiti negli ultimi mesi.

“Questa notte il quinto furto – scrive -. Il primo a febbraio, venti giorni dopo la nascita di mia figlia, ed è stato economicamente disastroso, il terzo e il quarto a distanza di un mese l’uno dall’altro. Oggi alle ore 4:00 sono entrati tramite la porta di servizio, ma questa volta non ci siamo fatti trovare impreparati, non sono riusciti a sottrarci nulla, al di là del danno per scasso che hanno causato“.

La banda è entrata nel bar tentando di rubare l’incasso o prodotti di valore, ma il bottino questa volta è stato scarso.

In compenso l’azione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del locale.

I Carabinieri della Compagnia di Battipaglia indagano sull’accaduto tentando di dare un’identità alle persone riprese nei video.